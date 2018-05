Innsbruck – Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall Dienstagfrüh in Innsbruck nach Zeugen. Ein 42-jähriger Tiroler lenkte gegen 9.30 Uhr seinen Lkw auf der Reichenauerstraße im Baustellenbereich in Richtung Osten. Auf Höhe des Hauses Nr.100 überholte ein 17-jähriger Mopedlenker den Lkw, der in diesem Moment nach links ausschwenkte, um einer Fußgängerin auszuweichen. Dabei kam es zur Kollision. Der Mopedlenker stürzte und verletzte sich leicht.

Zeugen sowie die Fußgängerin sollen sich unter 059133/7591 melden. (TT.com)