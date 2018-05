Hippach – Bei Arbeiten an seinem Betonmischer hat ein Tiroler (31) am Dienstagabend in Hippach einen Stromschlag erlitten. Der 31-Jährige war gerade damit beschäftigt, die Betonpumpe zu reinigen, als er aus noch ungeklärter Ursache elektrisiert wurde. Ein Notarzt versorgte den Mann vor Ort. Zur weiteren Abklärung flog ihn ein Rettungshubschrauber ins Schwazer Krankenhaus. (TT.com)