Imst – Ein Fußgänger wollte am Dienstag gegen 18.30 Uhr die Langgasse in Imst überqueren. Eine 36-jährige Radfahrerin kam gerade herangefahren und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Frau stieß mit dem Fußgänger zusammen und kam dadurch so heftig zu Sturz, dass sie sich schwer verletzte. Noch vor Ort wurde die Frau erstversorgt. Die Rettung brachte sie dann ins Krankenhaus Zams. (TT.com)