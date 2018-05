Frankfurt – Eine stark betrunkene Frau ist auf der deutschen Autobahn 3 nach Frankfurt gegen mehrere Pkw gefahren und hat danach Fahrerflucht begangen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte die 47-Jährige als Grund für ihr Verhalten „Wut wegen familiärer Probleme“ genannt.

Sie war zunächst in einer Baustelle gegen mehrere Warnbalken gefahren, anschließend gegen einen Wagen auf der rechten Fahrspur geknallt und hatte schließlich noch ein zweites Fahrzeug beim Überholversuch gestreift. In allen Fällen fuhr die 47-Jährige aus Thüringen einfach weiter. Die beiden Fahrerinnen der anderen Autos folgten ihr und stoppten sie wenig später in einem Industriegebiet. Einem Atemalkoholtest zufolge hatte die Frau fast drei Promille intus. Sie verursachte einen Schaden von rund 18.000 Euro. (APA/dpa)