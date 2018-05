Heiterwang – Schwerer Motorradunfall im Gemeindegebiet von Heiterwang: Ein 52-jähriger Biker aus Deutschland war am Donnerstagnachmittag auf der B179 in Richtung Fernpass unterwegs, seine 50-jährige Ehefrau saß hinter ihm auf der Maschine. Nach dem Überholen eines Wohnmobils geriet der 52-Jährige mit dem Motorrad über den rechten Fahrbahnrand hinaus und stürzte in einen rund zwei Meter tiefen Straßengraben. Beide Eheleute wurden beim Sturz von der Maschine geschleudert. Die Frau landete mit schweren Verletzungen auf einem Bahngleis, das direkt neben der Bundesstraße verläuft. Das Motorrad wurde noch etwa 75 Meter weiter geschleudert. Ein zufällig hinzukommender Arzt führte die Erstversorgung der Verletzten durch und setzte die Rettungskette in Gang.

Die 50-jährige Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck, der ebenfalls schwer verletzte Lenker mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus nach Reutte eingeliefert. Die B179 sowie die Bahnlinie waren etwa eine Stunde lang für den gesamten Verkehr gesperrt. Im Einsatz standen die Rettung, ein Notarzthubschrauber, die Polizei sowie die Feuerwehren Heiterwang und Reutte.

22-Jährige bei Unfall in Weißenbach schwer verletzt

Auch in Weißenbach im Bezirk Reutte ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Motorradunfall. Eine 22-jährige Deutsche fuhr von Tannheim in Richtung Weißenbach. Nach dem Überholen eines Autos streifte sie seitlich die Begrenzungsmauer und stürzte. Die Lenkerin blieb verletzt am linken Straßenrand liegen, ihr Motorrad schlitterte frontal gegen die Felswand. Die 22-Jährige wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung ins Bezirkskrankenhaus nach Reutte gebracht. Von dort aus wurde sie weiter in die Unfallklinik Murnau überstellt. (TT.com)