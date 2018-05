Schwaz – Beim Böllerschießen anlässlich der Fronleichnamsprozession in Schwaz wurde am Donnerstag ein 24-Jähriger am Fuß verletzt. Der Mann geriet beim letzten Schuss mit dem rechten Bein in den Gefahrenbereich der Kanonenmündung und wurde von Schwarzpulverausstößen aus der Kanone und von aufgewirbelten Steinen unbestimmten Grades am Fuß verletzt.

Der 24-Jährige wurde von der Rettung zur ambulanten Behandlung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert. (TT.com)