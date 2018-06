Innsbruck – Im Beisein seines Vaters ist am Donnerstagabend in Innsbruck ein achtjähriges Kind in einen Unfall verwickelt worden. Der Bub wollte mit seinem Fahrrad knapp hinter seinem Vater den Mitterweg queren. Dabei wurde das Kind von einem Pkw erfasst und zu Boden gestoßen.

Wie schwer sich das Kind verletzte, ist nicht bekannt. Der Bub wurde nach der Versorgung durch den Notarzt mit der Rettung in die Klinik gebracht. Rad und Pkw wurden leicht beschädigt. (TT.com)