St. Jakob im Defereggental – Zehn Meter über eine steile Böschung stürzte am Freitagabend eine 76-jährige Lenkerin in St. Jakob im Defereggental. Die Niederländerin war gegen 21 Uhr auf einer Privatstraße von der Jausenstation „Alpe-Stalle“ talwärts unterwegs, als sie über den rechten Fahrbahnrand hinausgeriet und abstürzte. Das Auto blieb schließlich auf der Beifahrerseite liegend an einem Baum hängen.

Ein nachfolgender Autofahrer verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr sicherte das Auto gegen ein weiteres Abrutschen. Anschließend wurde die 76-Jährige aus dem Wagen geborgen und mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Lienz eingeliefert.

Im Einsatz standen die Bergrettung St. Jakob i.D., die Feuerwehr St. Jakob i.D., die Rettung und die Polizei. (TT.com)