Kirchdorf – Drei Personen wurden am Freitagabend bei einem Zusammenstoß in Kirchdorf verletzt. Gegen 20.20 Uhr war ein 22-jähriger Lenker auf der Schwendter Richtung Gasteig unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Daraufhin prallte er gegen einen entgegenkommenden Wagen, der von einem 30-jährigen Deutschen gelenkt wurde.

Beide Lenker sowie eine 28-jährige Mitfahrerin im Auto des Deutschen zogen sich Verletzungen zu und wurden in das Krankenhaus St. Johann eingeliefert. Ein knapp vier Monate altes Kind, das ebenfalls im entgegenkommenden Pkw mitfuhr, blieb unverletzt. (TT.com)