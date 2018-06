Erpfendorf – Gegen 21.20 gerieten am Freitagabend in einer Firma in Erpfendorf auf Holzpaletten gelagerte Kartonverpackungen in Brand. Die Feuerwehren Erpfendorf, Kirchdorf und St. Johann bekämpften und löschten mit 79 Mann und elf Fahrzeugen das Feuer. Es entstand ein Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. (TT.com)