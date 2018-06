Westendorf – Ein alkoholisierter 21-jähriger Lenker eines Leichtmotorrads ist Sonntagfrüh in Westendorf gegen ein Brückengeländer geprallt. Er kam in einer Rechtskurve aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, stieß gegen das Geländer und wurde auf die Straße zurückgeschleudert. Dort blieb er verletzt liegen, so die Polizei. Der 21-Jährige wurde ins Krankenhaus St. Johann eingeliefert.

Der Mann war kurz vor 6 Uhr auf einer Gemeindestraße unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Sowohl das Leichtmotorrad als auch das Brückengeländer wurden beschädigt. (APA)