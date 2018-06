Kufstein – Aufsehenerregender Feuerwehreinsatz am Sonntagmorgen in Kufstein: In einer Tiefgarage in der Salurner Straße brannten sechs Autos komplett aus. Mehrere Anrainer bemerkten kurz vor 8 Uhr in der Früh den beißende Brandgeruch und alarmierten die Einsatzkräfte.

Die Feuerwehren Schwoich und Kufstein rückten mit Atemschutz aus und hatten das Feuer in etwa einer halben Stunde gelöscht. Durch die starke Rauchentwicklung mussten drei Wohnblöcke in der Straße evakuiert werden, 89 Personen mussten ihre Wohnungen verlassen.

Laut ersten Meldungen wurden vier Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Die Straße musste für die Dauer des Feuerwehreinsatzes gesperrt werden. Mittlerweile wurde die Sperre wieder aufgehoben und auch die Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Was den Brand ausgelöst hat, ist Gegenstand von Ermittlungen. (TT.com)