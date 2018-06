Ebbs – Zu einem schweren Kutschenunfall kam es am Sonntag bei der „Tiroler Meisterschaft im Gespannfahren“ in Ebbs. Ein 42-jähriger Kutscher absolvierte die sogenannte Kegelfahrt in einem Einspänner mit seiner 44-jährige Ehefrau als Mitfahrerin. Bei der Ausfahrt aus einem Kegelpaar geriet das Gespann in einer Rechtskurve in seitliche Schieflage. Dabei wurde der Kutscher herunter geschleudert. Der 14 Jahre alte Haflingerwallach ging daraufhin durch und trabte in Richtung Zaun.

Die 44-Jährige, die sich immer noch an Bord befand, versuchte mehrfach, die Zügel zu ergreifen – erfolglos. Der Wallach durchbrach den Zaun und rannte auf eine Gemeindestraße. Die 44-Jährige stürzte vom Gespann und schlug auf dem Asphalt auf. Sie wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Kufstein geflogen. Der 42-jährige Kutscher wurde nur leicht verletzt. (TT.com)