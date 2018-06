Pollingberg – Ein Arbeitsunfall hat am Samstagmorgen einen Schwerverletzten gefordert. Vier Holzarbeiter waren gegen 9 Uhr in einem Wald südlich von Pollingberg mit Schlägerungsarbeiten beschäftigt. Ein 30-Jähriger arbeitete an einem gefällten Baumstamm, als ein etwa vier Meter oberhalb von ihm liegender Baumstamm zu rollen begann. Er konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und wurde vom Baum überrollt.

Ein 43-jähriger Arbeitskollege beobachtete den Unfall und brachte den Bosnier zur Rettung Telfs. Der Mann erlitt trotz Schutzkleidung lebensgefährliche Verletzungen. Die Rettung brachte den 30-Jährigen in die Klinik Innsbruck, wo er stationär aufgenommen wurde. (TT.com)