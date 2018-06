Zell am Ziller – Ein deutsches Ehepaar fuhr Sonntagmittag mit seinen Klappfahrrädern auf einem Radweg von Mayrhofen in Richtung Zell am Ziller. Der 76-jährige Mann fuhr voraus, seine 70-jährige Ehefrau fuhr unmittelbar hinter ihm. Auf Höhe der Neuen Mittelschule Zell musste der 76-Jährige wegen eines entgegenkommenden Fußgängers nach rechts ausweichen und verringerte seine Geschwindigkeit. Seine hinter ihm fahrende Frau bemerkte dies zu spät, fuhr auf sein Fahrrad auf und kam zu Sturz.

Die 70-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und musste von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert werden. Ihr Mann blieb unverletzt.

63-Jähriger verletzt

Kurz nach Mittag verletzte sich ein 63-Jähriger bei einem Unfall mit einem Mountainbike. Der Deutsche fuhr auf dem Ziller-Radweg in Zell am Ziller in südliche Richtung. Ein 55-jähriger Österreicher fuhr mit seinem Mountainbike in dieselbe Richtung und wollte den Deutschen überholen. Dabei kam es zu einer Streifung der beiden Radfahrer und der Deutsche kam zu Sturz. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert. Der 55-Jährige blieb unverletzt. (TT.com)