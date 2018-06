Pinswang – Bei einem Verkehrsunfall auf der Pinswanger Straße (L288) wurden am Sonntag zwei Deutsche verletzt. Ein 30-Jähriger fuhr gegen 13.20 Uhr mit seinem Motorrad von Pinswang in Richtung Deutschland. In einer Rechtskurve geriet der Mann zu weit zur Mittellinie, überfuhr diese und stieß auf der Gegenfahrbahn frontal mit einer entgegenkommenden Motorradlenkerin (23) zusammen. Die beiden Deutschen wurden unbestimmten Grades verletzt und ins Krankenhaus Füssen eingeliefert. An beiden Motorrädern entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)