Innsbruck – Jener Bub, der am Montag vergangene Woche in Söll in einen elektrischen Weidezaun geraten ist und lebensgefährlich verletzt wurde, ist aus dem künstlichen Tiefschlaf erwacht und atmet selbstständig. Das teilt­e gestern Klinik-Sprecher Johannes Schwamberger auf Nachfrage mit. Was die weitere Genesung des Zehnjährigen betrifft, müsse man nun die kommenden Wochen abwarten.

Der Bub war auf dem Nachhauseweg von der Schule in den Zaun geraten, nachdem er sich gebückt hatte, um etwas aufzuheben. Er trug dabei einen Fahrradhelm. Freunde, die Zeugen des Unfalls wurden, baten eine Passantin um Hilfe, die das Kind aus dem Zaun befreite. Der Zehnjährig­e wurde reanimiert und anschließend in die Innsbrucker Klinik auf die Intensivstation eingeliefert. (np)