Fichtenau – Ein 89 Jahre alter Mann ist in Baden-Württemberg in seinem Gartenstuhl sitzend verbrannt. Ein Fremdverschulden werde ausgeschlossen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Ermittlungen deuten demnach darauf hin, dass die Kleidung des Seniors beim Entzünden einer Zigarette in Brand geraten war.

„Wir gehen von einem tragischen Unfall aus“, sagte ein Polizeisprecher. Nach Angaben der Ermittler hatte ein 50-jähriger Anwohner am späten Samstagnachmittag Rauchentwicklung auf einem Nachbargrundstück bemerkt und war daraufhin in den Garten des betagten Mannes geeilt.

Dort entdeckte er den 89-Jährigen, der auf seinem Gartenstuhl sitzend in Flammen stand. Der 50-Jährige versuchte noch, das Feuer mit Wasser aus Eimern zu löschen. Doch für den brennenden Nachbarn kam jede Hilfe zu spät. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des 89-Jährigen feststellen.

Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte beim Entzünden einer Zigarette vermutlich ein Streichholz oder die Zigarette selbst auf die Kleidung des Mannes gefallen sein. Diese fing dadurch offenbar sofort Feuer. Der alte Mann konnte sich aus seiner misslichen Lage nicht mehr befreien. Er erlitt großflächige Brandverletzungen. (dpa)