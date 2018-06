Söll – Beim Drachenfliegen in Söll ist am Montagnachmittag ein Deutscher (60) rund zehn Meter auf ein Feld abgestürzt. Der Wind machte dem Mann beim Landeanflug offenbar zu schaffen, wie Zeugen gegenüber der Polizei mitteilten. So dürfte der 60-Jährige nicht mehr Herr der Lage gewesen sein. Nach dem Aufprall war er bewusstlos, die Rettung leistete Erste Hilfe und brachte den Verletzten ins Bezirkskrankenhaus nach Kufstein. Wie schwer seine Verletzungen sind, ist nicht bekannt. Der Hängegleiter wurde leicht beschädigt. (TT.com)