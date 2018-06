Ontario – Mindestens 24 Insassen eines Reisebusses sind am Montagabend (Ortszeit) bei einem Unfall in Kanada zum Teil schwer verletzt worden. Der Bus mit Touristen aus Asien war nach Medienberichten aus noch ungeklärter Ursache bei Prescott in der Provinz Ontario von der Autobahn abgekommen.

Dabei habe ein Felsen die rechte Seite des Fahrzeugs aufgeschlitzt. Die 24 Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, der Zustand eines der Patienten wurde als kritisch beschrieben. (APA/dpa)