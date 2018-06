Mils – Im Bereich des Gewerbeparks Süd in Mils kam es Dienstagfrüh zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-Jähriger lenkte gegen 8.15 Uhr sein Auto auf der Tiroler Straße von Hall in Richtung Osten. Plötzlich nahm er laut Polizei eine 17-Jährige auf der Straße wahr, die gerade die Fahrbahn von Süden in Richtung Norden überquerte.

Trotz Vollbremsung konnte der Autofahrer einen Zusammenstoß mit der Fußgängerin nicht mehr verhindern. Die junge Frau wurde vom Wagen erfasst und zu Boden gestoßen. Die 17-jährige Rumänin wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)