Ebbs – Beim Zusammenprall mit einem Auto ist am Dienstagnachmittag in Ebbs ein Radfahrer (46) schwer verletzt worden. Das Carbon-Rennrad des 46-Jährigen zerbrach in mehrere Teile, der Mann selbst wurde über das Auto geschleudert und kam erst fünf Meter von der Unfallstelle entfernt auf der Straße zum Liegen.

Die Autofahrerin (23) hatte den Wiener zuvor beim Abbiegen von der Wildbichler Straße (B175) in eine Landesstraße übersehen. Der 46-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte frontal in den Pkw.

Das Rote Kreuz, ein Notarzt und das Rettungsteam des Heli 3 versorgten den Schwerverletzten vor Ort. Anschließend wurde er in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Die 23-jährige Unfalllenkerin erlitt einen Schock und musste von den Rettungskräften betreut werden. (TT.com)