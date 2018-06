Buch – Auf einem Firmengelände in Buch ist am Dienstagnachmittag ein Arbeiter (43) verunfallt. Der 43-Jährige war gegen 17.30 Uhr mit einem Kollegen (55) damit beschäftigt, einen Tieflader mit einem Teleskopstapler zu beladen. Während der Ältere das Gerät bediente, wies der Jüngere ihn ein.

Als der 55-Jährige die Gabel des Staplers hinter der Laderampe des Tiefladers verstauen wollte, musste er den Teleskoparm mit einem Joystick justieren. Dabei drückte er aus Versehen auf den roten Sicherungsknopf – wodurch sich die Sicherung der Gabel löste, die diese senkrecht halten soll.

In weiterer Folge klappte die Gabel nach unten und traf den 33-Jährigen am Oberkörper. Der Mann stürzte und schlug mit dem Kopf am Boden auf. Die Rettung brachte den Schwerverletzten in die Klinik nach Schwaz. (TT.com)