Kundl – Ein 68-Jähriger führte am Mittwochvormittag in Kundl im Ortsteil Schießstandweg Forstarbeiten durch. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Österreicher zu Fall und stürzte rund 15 Meter über eine steile Böschung, bevor er auf einer Forststraße bewusstlos liegen blieb. Ein Mann kam zufällig mit seinem Traktor vorbei und verständigte die Rettungskräfte. Der Verletzte wurde mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)