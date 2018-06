Wien – Zehn Menschen sind im Jahr 2017 bei Unfällen auf österreichischen Eisenbahnkreuzungen getötet worden. Im Jahr davor starben bei solchen Unfällen 16 Menschen, 2015 waren es 22 gewesen. Anlässlich des Internationalen Tags für mehr Sicherheit an Eisenbahnkreuzungen am (morgigen) Donnerstag rät das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) zu mehr Vorsicht und Achtsamkeit beim Queren von Bahnübergängen.

Heuer starben bereits drei Pkw-Lenker bei Unfällen auf Eisenbahnkreuzungen. Zwei der Übergänge waren technisch nicht gesichert, sie verfügten über eine Stopptafel oder ein Andreaskreuz. Ein Autofahrer wurden auf einem technisch gesicherten Übergang - also entweder mit Schranken oder Ampel - getötet, so die Zahlen des Innenministeriums. Die meisten Todesopfer gab es seit 2015 bei Pkw-Lenkern, insgesamt 19 Autofahrer starben bei Unfällen auf Eisenbahnkreuzungen. Dahinter folgten zwölf Fußgänger und acht Pkw-Mitfahrer, ergab eine Auswertung des Innenministeriums.

Fehlverhalten der Lenker

Allein im Netz der ÖBB gab es im vergangen Jahr insgesamt 66 Unfälle auf Eisenbahnkreuzungen, davon waren sechs tödlich. 2008 waren es noch 108 Unfälle mit 19 Toten, die Zahl der tödlich Verletzten ist also in den vergangenen zehn Jahren um zwei Drittel gesunken, berichteten die ÖBB. Die häufigsten Unfallursachen sind weiterhin Unachtsamkeit und Ablenkung der Straßenverkehrsteilnehmer.

Die Auswertung der Unfalldaten zeigt, dass über 95 Prozent der Unfälle an Bahnübergängen auf Fehlverhalten der Straßenbenützer zurückzuführen sind, so das KFV. „KFV-Interviews zeigen, dass Sicherungseinrichtungen - wie beispielsweise Schranken oder Lichtanlagen - immer wieder ignoriert werden“, sagte Othmar Thann, Direktor des KFV.

Nicht gesicherte Bahnübergänge

Unfälle an nicht technisch gesicherten Bahnübergängen sind besonders häufig - und zumeist verunglücken hier Personen aus der nahen Wohnumgebung. „70 Prozent der Verunglückten wohnen weniger als zehn Kilometer von der Eisenbahnkreuzung, an der sich der Unfall ereignete, entfernt“, sagte Thann. „Die Ortsansässigen glauben, den Fahrplan genau zu kennen, und sind sich zu bestimmten Zeiten sicher, dass kein Zug die Kreuzung queren wird.“ Eine Annahme, die schon durch kleine Änderungen im Fahrplan oder zusätzliche Güterzüge zu folgenschweren Unfällen führen kann.

Seit 2000 wurde die Zahl der Eisenbahnübergänge nahezu halbiert - von 6.100 auf rund 3.300. Wie in den vergangenen Jahren wird sich auch heuer zu Jahresende diese Zahl weiter verringert haben. Im Jahr 2017 wurden österreichweit rund 50 Eisenbahnübergänge stillgelegt bzw. aufgelassen oder durch Brücken oder Unterführungen ersetzt, hieß es in einer Aussendung der ÖBB. „Die ÖBB investieren pro Jahr rund 25 Millionen Euro in die Verbesserung der Sicherheit bei Eisenbahnkreuzungen und sind auch bei der Bewusstseinsbildung, insbesondere bei jugendlichen Verkehrsteilnehmern, sehr aktiv - das geht von Sicherheitsvorträgen in den Schulen über die Kooperation mit Fahrschulen bis zum Einsatz emotionaler Videos, die die Gefahr von Unachtsamkeit vor Eisenbahnkreuzungen teils drastisch vor Augen führen“, sagte Franz Seiser, Vorstand der ÖBB-Infrastruktur AG. (APA)