Innsbruck — Der Frachtenbahnhof in Innsbruck war am Mittwochabend Schauplatz eines Polizei-Großeinsatzes. Der Grund: Der Tschetschene, der vor einer Woche Ziel eines Mordversuchs war, hatte eine weitere Verletzung erlitten. Zunächst stand im Raum, dass der 40-Jährige erneut ins Visier eines vorerst unbekannten Täters geraten war. Das hat sich allerdings nicht bestätigt — wie die Ermittlungen ergaben, war der russische Staatsbürger einfach nur ein Pechvogel, der sich bei einem Sturz eine Riss­quetschwunde im Kopfbereich zugezogen hatte.

Zur Erinnerung: Es war am Abend des vergangenen Donnerstag (31. Mai), als dem Tschetschenen vor dem Haus Meinhardstraße 8a im Innsbrucker Zentrum ein Messer in den Rücken gerammt wurde. Der 40-Jährige erlitt eine schwere Stichverletzung, musste in die Klinik gebracht werden und dort die Nacht zum Freitag verbringen. Der zunächst unbekannte Täter konnte entkommen.

Vom Begleiter des Opfers, einem Ukrainer, erfuhren die Ermittler, dass es sich beim Täter um einen Afghanen handeln könnte, der kurz vor der Messerattacke mit dem Tschetschenen eine handgreifliche Ausandersetzung gehabt hatte. Der Hinweis erwies sich als Volltreffer — am Sonntag konnten Polizeibeamte am Hauptbahnhof einen 25-jährigen Verdächtigen aus Afghanistan festnehmen. Der Beschuldigte hat die Tat teilweise gestanden. Er befindet sich mittlerweile in der Justiz­anstalt. Das Landesgericht hat gegen ihn die Untersuchungshaft verhängt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Mordes. (tom)