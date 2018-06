Leutasch– Am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr stürzte eine 53-jährige Österreicherin in Leutasch von einem Baugerüst fünf Meter in die Tiefe. Sie war gerade dabei, die Vordachschalung des Einfamilienhauses zu streichen. Dabei geriet sie über das Gerüst hinaus und stürzte zu Boden. Die Frau zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. (TT.com)