Kundl – Ein 33-Jähriger wollte Donnerstagfrüh mit seinem Leichtkraftfahrzeug vom Achenfeldweg in Kundl nach links in die Tiroler Straße einbiegen. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision mit einer Motorradlenkerin. Die 24-Jährige zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. (TT.com)