Kirchberg – Ein 38-jähriger Arbeiter ist am Donnerstag in Kirchberg von einem herunterfallenden Gerüstbrett am Hinterkopf getroffen und dabei verletzt worden, berichtete die Polizei. Der Mann musste nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.

Der 38-Jährige war gemeinsam mit einem 37-Jährigen mit Ausbesserungsarbeiten an einem Balkon beschäftigt. Die beiden hatten dafür ein Gerüst aufgebaut. Als der jüngere der beiden über eine Leiter auf das Gerüst steigen wollte, verschob sich dieses und fiel samt dem Arbeiter um. Der 38-Jährige stand direkt neben dem Gerüst und wurde von einem herunterfallendem Brett getroffen. Der 37-Jährige blieb unverletzt. (APA)