Söll – Glimpflich ausgegangen ist ein schwerer Lkw-Unfall am Donnerstag auf der Eiberg Bundesstraße in Söll: Aus unbekannter Ursache verlor ein 38-Jähriger in einer Linkskurve in Fahrtrichtung Süden die Kontrolle über seinen Lastwagen.

In der darauffolgenden Rechtskurve geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, kippte um und schlitterte weiter. Nach einer Brücke kam der Lkw dann ganz von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Steinwand.

Der Lenker wurde durch die Wucht des Aufpralls in der Fahrerkabine eingeschlossen und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Söll mittels Bergeschere befreit werden. Er wurde leicht verletzt und nach der Erstversorgung von der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert.

Die freiwilligen Feuerwehren Söll und Kufstein waren mit sechs Fahrzeugen und rund 40 Mann im Einsatz. Während der Berge- und Aufräumarbeiten war die Eiberg Bundesstraße mehrere Stunden lang komplett gesperrt. (TT.com)