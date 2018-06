Telfes im Stubai – Der Arbeitstag hat am Donnerstag für einen jungen Österreicher mit schweren Verletzungen geendet. Der 20-Jährige war am Abend damit beschäftigt, den Kessel einer Sennerei und die restliche Käserei auf einer Alm in Telfes zu reinigen. Gegen 18.20 Uhr wollte er die Zentrifuge einschalten. Diese reagierte aber nicht. Er ging zum Sicherungskasten, aktivierte eine herausgeflogene Sicherung und begab sich zurück in die Sennerei.

Beim Versuch, die Zentrifuge erneut einzuschalten, bekam der 20-Jährige einen Stromschlag. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Wie die Polizei mitteilt, litt er offenbar unter Herz-Rythmus-Störungen. Weitere Ermittlungen sind für den Freitag angekündigt. (TT.com)