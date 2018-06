Schönberg – In Schönberg wurden auf der Stubaitalstraße am Donnerstagabend mehrere Menschen bei einem Unfall verletzt. Eine 17-Jährige war gegen 19.05 Uhr talauswärts unterwegs. In ihrem Pkw fuhr eine zweite 17-Jährige mit. Gleichzeitig fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Auto in die gegengesetzte Richtung. Seine 25-jährige Tochter saß ebenfalls im Auto.

Die 17-Jährige setzte zu einem Überholmanöver an und konnte sich nicht rechzeitig wieder einordnen. Sie krachte frontal in den Pkw des 58-Jährigen. Dessen Fahrzeug wurde von der Fahrbahn geschleudert und kam im Gras zum Liegen.

Alle vier Unfallopfer wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Hall geliefert. Wie schwer sie verletzt wurden, ist nicht bekannt. Die Autos wurden erheblich beschädigt. Die Stubaitalstraße war bis 19.50 Uhr für den Verkehr gesperrt. (TT.com)