Innsbruck – Eine 75-Jährige brach am Freitagnachmittag in ihrer verqualmten Wohnung im Innsbrucker Stadtteil Arzl zusammen. Ein Polizist brachte die Frau in Sicherheit. Gegen 14.45 Uhr hatte eine Nachbarin den Brandgeruch bemerkt. Sie setzte sofort einen Notruf ab.

Als die Polizei eintraf, hörten die Beamten die Stimme der 75-Jährigin hinter der verschlossenen Tür. Die Frau versuchte erst erfolglos, diese aufzusperren. Schließlich schaffte sie es doch noch. Die Pensionistin lag hinter der Türe. Einer der Polizisten packte sie und zog sie ins Freie.

Rettungssanitäter versorgten die Frau. Sie hatte eine Rauchgasvergiftung erlitten und wurde in die Klinik eingeliefert.

Auslöser war Essen, das in einem Kochtopf angebrannt war. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck lüftete die Wohnung durch. (TT.com)