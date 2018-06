Fulpmes – Nach einer folgenschweren Vollbremsung auf einem Forstweg in Fulpmes sucht die Polizei nun eine Autolenkerin und Zeugen.

Am Freitag gegen 14.30 Uhr fuhr ein Zehnjähriger mit seinem Fahrrad von der Talstation Schlick 2000 in Richtung Waldfriedhof. Unmittelbar vor einer Rechtskurve kam dem Kind ein dunkelblauer Wagen entgegen. Der Bub bremste abrupt ab, stürzte über die Lenkstange und landete vor dem Auto am Boden.

Der Zehnjährige erlitt Prellungen, Rissquetschwunden und Abschürfungen am Ellenbogen und am Knie. Die Lenkerin ließ zwar kurz das Fenster hinunter, ihre Daten hinterließ die Unbekannte jedoch nicht.

Die Polizei Fulpmes bittet um Hinweise unter Tel. 059133/7112 zu melden. (TT.com)