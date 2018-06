Innsbruck – Am Marktgraben in Innsbruck kam es Samstagabend zu einem Verkehrsunfall. Ein 101 Jahre alter Mann wollte dort gegen 19.45 Uhr einen Schutzweg überqueren. Laut Zeugen stand der Mann zuerst mit dem Rücken zum Schutzweg, drehte sich um, trat dann auf die Fahrbahn und lief seitlich in einen vorbeifahrenden Linienbus. Das teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Der 101-Jährige wurde zu Boden geschleudert und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde in die Innsbrucker Klinik gebracht. (TT.com)