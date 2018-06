Wartberg an der Krems – Ein Kleinkind aus Wien ist am Samstagnachmittag von einem Hund in Wartberg an der Krems (Bezirk Kirchdorf) ins Gesicht gebissen worden. Warum das siebenjährige Hovawart-Weibchen zubiss, war noch unklar. Der Bub wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik nach Linz geflogen, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung in der Nacht auf Sonntag.

Die Familie des Buben besuchte die befreundete Familie in Oberösterreich, um ein Fest am Abend auf dem Bauernhof vorzubereiten. In einem unbeobachteten Moment dürfte der Hund zugebissen haben. Das Kind wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 10 ins Spital geflogen. (APA)