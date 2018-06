Zirl – Zäher Verkehr herrschte am Sonntag auf dem Zirler Berg in Fahrtrichtung Seefeld. Als ein Lenker (46) gegen 12 Uhr die Kolonne vor sich erblickte, wollte er kehrt machen. Trotz Sperrlinie setzte der Tiroler zum Wenden an, übersah dabei aber einen Motorradfahrer (57). Dieser setzte gerade zum Überholvorgang an und wurde von dem Pkw erfasst. Der 57 Jahre alte Deutsche zog sich bei dem Zusammenstoß Verletzungen zu. Die Rettung brachte ihn in die Klinik nach Innsbruck. (TT.com)