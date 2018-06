Matrei in Osttirol – Ein siebenjähriger Bub wurde am Montag in Matrei von einem Auto erfasst und verletzt. Ein 79-jähriger Mann fuhr kurz vor Mittag mit seinem Auto auf einer Gemeindestraße, als das Kind plötzlich von links auf die Fahrbahn rannte.

Trotz sofortiger Bremsung konnte der Autofahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Bub wurde vom vorderen Kotflügel erfasst und zu Boden gestoßen. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankehaus Lienz gebracht, wo er ambulant behandelt wurde. (TT.com)