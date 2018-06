Weil er alkoholisiert hinter dem Steuer eingenickt war, hat am Sonntag in Linz ein 74-jähriger Autolenker einen 79-jährigen Mann angefahren und so schwer verletzt, dass der Pensionist Montagabend im Spital gestorben ist. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der 79-Jährige war Sonntagfrüh gerade aus seinem eigenen Auto ausgestiegen, als er vom Wagen des 74-jährigen Linzers erfasst und zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt wurde. Der Fahrer des Unfallwagens hatte laut Polizei 0,82 Promille. (APA)