Aus bisher unbekannter Ursache ist am Dienstagabend in Scheffau am Wilden Kaiser ein 24-jähriger Mann von einem Balkon im ersten Stock gestürzt. Der Ungar fiel aus etwa 3,5 Metern Höhe auf einen Betonboden. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er mit dem Heli 3 in die Klinik nach Innsbruck geflogen. (TT.com)