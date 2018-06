Innsbruck – Mit leichten Verletzungen kamen drei Jugendliche vergangenen Freitag bei einem Verkehrsunfall in Innsbruck-Amras davon, wie die Polizei erst am Mittwoch bekannt gab. Ein 16-jähriger Mopedfahrer war am frühen Abend auf dem Tummelplatzweg talwärts unterwegs, als ihm ein 33-jähriger Autolenker entgegenkam. Die beiden Fahrzeuge streiften sich, woraufhin der Jugendliche stürzte und an den Straßenrand fiel. Ein nachfolgender 15-jähriger Mopedfahrer bremste, kam ebenfalls zu Sturz und rutschte in den Wagen des 33-Jährigen.

Beide Mopedfahrer sowie eine 16-jährige Mitfahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Zeugen des Unfalls – insbesondere eine Passantin, die den Unfall beobachtet haben dürfte – werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 059133/7591. (TT.com)