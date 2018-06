Bis in die späten Abendstunden waren am Mittwoch Einsatzkräfte in Lermoos gefordert: Ein Mann war auf dem Weg von einer Hütte am Grubigstein ins Tal mit seinem Fahrzeug abgestürzt. Er konnte noch die Familie verständigen, welche die Leitstelle alarmierte. Details zum Unfallhergang und zur Identität des Mannes waren vorerst nicht bekannt. (TT.com)