Kitzbühel – Eine 19-jährige Autolenkerin fuhr am Freitagnachmittag von Kitzbühel kommend auf der B170 in Richtung Kirchberg. Zur selben Zeit bog eine 82-Jährige vom Parkplatz eines Gewerbebetriebes in Gundhabing in die Bundesstraße ein. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw, durch die Kollision stürzte das Auto der 82-Jährigen in den Straßengraben.

Die Pensionistin wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung zur Untersuchung in das Krankenhaus St. Johann eingeliefert. Die 19-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. (TT.com)