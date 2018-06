Matrei in Osttirol – Auf ihrem Weg von der Neuen Prager Hütte in Richtung Kesseltörl in der Venedigergruppe rutschte eine 64-jährige Deutsche am Samstagvormittag auf einem Schneefeld aus und verlor den Halt. Die Frau schlitterte etwa fünf bis zehn Meter bergab und prallte gegen größere Steine. Dabei erlitt sie einen offenen Unterschenkelbruch.

Ihr Mann setzte einen Notruf ab, woraufhin der Wirt der Prager Hütte zum Unfallort eilte. Gleichzeitig machte sich der Notarzthubschrauber Christophorus 7 auf den Weg. Die Verletzte wurde von den Flugrettern geborgen und ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen. (TT.com)