Caracas – Nach der Explosion einer Tränengasgranate in einem Nachtclub in Venezuela sind Samstagfrüh bei einer Massenpanik mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Bei einem Streit habe ein Minderjähriger in dem Club „Los Cotorros“ in der Hauptstadt Caracas eine Tränengasgranate gezündet, sagte Innenminister Nestor Reverol. Über 500 Menschen hätten den Veranstaltungsort fluchtartig zu verlassen versucht.

„Wir bedauern, was in den frühen Morgenstunden des Samstags geschehen ist“, schrieb Reverol auf Twitter. „Im Namen der Regierung sprechen wir den Familien der Opfer unser Beileid aus.“ Neben dieser Stellungnahme veröffentlichte er das Foto einer engen Stiege, das anscheinend den Fluchtweg aus dem Veranstaltungssaal zeigen sollte. Die Opfer erstickten im Gedränge oder wurden zu Tode getrampelt. Unter den Todesopfern waren acht Minderjährige. Mindestens fünf Menschen wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ein Jugendlicher schwebe in Lebensgefahr.

Acht Verdächtige verhaftet

Acht Verdächtige wurden nach dem Unglück festgenommen. Darunter soll sich auch jener Jugendliche befinden, welcher die Tränengasgranate geworfen hatte. Weiters kam auch die Geschäftsführerin des Clubs in Haft. Sie habe ihre Pflichten verletzt, weil sie nicht verhindert habe, dass die Granate in den das Lokal gebracht wurde, sagte Reverol. Die Diskothek wurde vorläufig geschlossen.

Vor dem Streit sollen dort zahlreiche Studenten und Schüler verschiedener Bildungseinrichtungen ihren Abschluss gefeiert haben. Der Club liegt im Stadtteil El Paraíso im Südwesten von Caracas und wird üblicherweise vor allem von Ecuadorianern besucht.

Massenpaniken in Diskotheken führen immer wieder zu Katastrophen mit vielen Todesopfern. Ende 2002 waren nach einem Brand in einem Tanzlokal in Caracas 50 Menschen ums Leben gekommen. Alle Notausgänge des mit 400 Gästen überfüllten Nachtclubs waren damals geschlossen. (APA/dpa/AFP)