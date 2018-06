Mutters – Ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin wurden am Sonntag bei einem Unfall in Mutters verletzt. Der 22-jährige Österreicher war gegen 19 Uhr auf der Brennerstraße in Richtung Innsbruck unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über sein Motorrad. Er kam zu Sturz, rutschte in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen eine Steinmauer.

Der 22-Jährige und seine 25-jährige Lebensgefährtin wurden unbestimmten Grades verletzt. Die B182 war für rund 40 Minuten für den gesamten Verkehr gesperrt. (TT.com)