Imst, Fließ – Am Montag haben sich in Tirol zwei Motorradunfälle ereignet. In Imst war eine 51-jährige Motorradlenkerin auf der Hahntenjochstraße von Reutte kommend in Richtung Imst unterwegs. In einer Linkskurve geriet die Frau gegen 10.20 Uhr über den Fahrbahnrand und stürzte mitsamt dem Fahrzeug 20 Meter ab. Es dürfte ihr ein Fahrfehler unterlaufen sein, berichtet die Polizei. Die Deutsche konnte noch selbständig wieder zur Straße aufsteigen, wo ein Zeuge bereits die Rettung alarmiert hatte. Die Frau wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht. Am Motorrad entstand Totalschaden. Die Straße war vorübergehend gesperrt.

Ebenfalls am Montag fuhr um etwa 13.10 Uhr ein 54-Jähriger mit dem Lkw auf der Piller Landesstraße von der Piller-Höhe kommend talwärts. Ihm kam ein 27-jähriger Motorradfahrer entgegen. Der Deutsche streifte den Lkw des 54-Jährigen, prallte gegen die neben der Fahrbahn befindliche Felswand und blieb auf der Straße liegen. Der Mann wurde ebenfalls ins Krankenhaus Zams gebracht. (TT.com)