Telfs – Zwei Männer wurden am Montag bei einem Unfall in Telfs verletzt. Gegen 14 Uhr war ein 24-jähriger Österreicher mit einem Pkw auf der Mieminger Bundesstraße unterwegs, von Telfs kommend. Ein 43-Jähriger, ebenso Österreicher, fuhr in die Gegenrichtung. Kurz vor dem „Meaderloch“ Tunnel überholte der 24-Jährige einen in die gleiche Richtung fahrenden Radfahrer. Die beiden Autos kollidierten. Danach krachte der Wagen des 43-Jährigen frontal gegen die Felswand, drehte sich um die eigene Achse und kam zum Stillstand. Das Auto des 24-Jährigen blieb erst am Ende des Tunnels liegen.

Beide Lenker wurden verletzt. Wie schwer, ist nicht bekannt. Sie wurden in die Krankenhäuser Hall bzw. Zams gebracht. Beide Autos wurden durch den Unfall zerstört. (TT.com)