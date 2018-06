Imst – Zu einer explosionsartigen Brandentwicklung kam es am Montagabend an einer Holzpresse in einem Imster Gewerbebetrieb. Arbeiter wollten an der Presse gegen 19.30 Uhr Schleif- und Schweißarbeiten durchführen. Wegen der hohen Brandgefahr benetzten sie zuvor das Umfeld mit Wasser.

Trotz der Vorsichtsmaßnahme kam es kurze Zeit später zu einem Feuer, das sich durch hochentzündliche Schmiermittel-Ablagerungen auf der Maschine rasant ausbreitete. Den Arbeitern gelang es zum Glück, den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr Imst mit Löschmitteln einzudämmen. Die Feuerwehr musste nur mehr Nachlöscharbeiten durchführen.

Durch das Feuer wurde niemand verletzt, an der Maschine entstand jedoch großer Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Im Einsatz standen die Feuerwehr Imst mit vier Fahrzeugen und die Rettung Imst mit zwei Fahrzeugen. (TT.com)