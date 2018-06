Villach – Ein 49-jähriger Techniker ist am Dienstag tot im Keller der Kärnten Therme in Villach aufgefunden worden. Die Polizei bestätigte auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte. Der Mann war in einem Technikraum mit Reinigungsarbeiten beschäftigt gewesen, sagte Polizeisprecher Mario Nemetz: „Die Putzmittel haben nach Chlor gerochen, weshalb zuerst ein Chloraustritt befürchtet wurde.“

Feuerwehr und Rettung waren im Einsatz, die Einsatzkräfte konnten dem Mann aber nicht mehr helfen. Die genaue Todesursache – etwa ob eine Vergiftung oder ein Herzversagen zum Tod geführt haben – war vorerst unklar. Die Kärnten Therme ist von 11. bis 24. Juni wegen Revisionsarbeiten geschlossen. (APA)